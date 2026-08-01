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«Фенербахче» неожиданно вышел в плюс на 3,8 миллиона евро по финансовым итогам сезона-2025/26

« Фенербахче » отчитался о финансовых итогах сезона-2025/26, добившись неожиданного успеха. Клуб планировал убыток в размере 5,7 миллиона евро, однако рост доходов с 28,8 млн до 39,9 млн в итоге привел к положительному балансу.

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