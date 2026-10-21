The Lord of the Rings: The Rings of Power is just weeks away from returning - watch a new trailer for Season 3!The Lord of the Rings: The Rings of Power is just weeks away from returning - watch a new trailer for Season 3!.
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