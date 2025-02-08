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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeArc с заушным креплением и шумопода...

Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeArc с заушным креплением и шумопода...

Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeArc с заушным креплением и шумоподавлениемКомпания Huawei представила в Японии беспроводные наушники Huawei FreeArc, которые, в отличие от традиционных наушников-вкладышей, имеют открытую конструкцию с заушным креплением, обеспечивающим удобную и надёжную фиксацию благодаря эргономичной ушной дужке.

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