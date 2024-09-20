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США ещё сильнее ужесточат санкции против нефти из России

США намерены ещё сильнее ужесточить санкции против поставок российской нефти на мировой рынок. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

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