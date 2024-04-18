Лёгким шагом. Подологический центр намерен расширяться

В Салехарде ярко видна тенденция по перемещению коренного населения из тайги и тундры в город. Ненцы и ханты работают во многих организациях окружного центра – органах власти и управления, в медицине и часто создают свой бизнес, например, в сфере этнического туризма, однако появилось и новое направление – косметология.