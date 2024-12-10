Что такое заказник, и чем он отличается от заповедника, примеры

Что такое заказник Виды Примеры Что такое заказник Фото: Roman Mikhailiuk/Shutterstock/FOTODOM Заказники создают не только для сохранения, но и для восстановления охраняемых объектов Заказник — это особо охраняемая природная территория, где под охраной находятся части природного комплекса.