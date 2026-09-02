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Царьград

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Жительница Ставрополья завысила доход, оформив кредит на 9 млн

Жительница Ставрополья завысила доход, оформив кредит на 9 млн

37-летняя жительница Михайловска, Ставрополье, обвиняется в мошенничестве: она завысила свой доход до 34 млн рублей для получения кредита на 9,4 млн.

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