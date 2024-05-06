"Это только моя вина и только моя ноша". Куандык Бишимбаев выступил с последним словом в суде

В судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подсудимые выступили с последним словом. Сначала выступил обвиняемый в убийстве с особой жестокостью бывший министр экономики Куандык Бишимбаев, после него — его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления.
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