"Это только моя вина и только моя ноша". Куандык Бишимбаев выступил с последним словом в суде

В судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подсудимые выступили с последним словом. Сначала выступил обвиняемый в убийстве с особой жестокостью бывший министр экономики Куандык Бишимбаев, после него — его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления.