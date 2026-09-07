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Tmall открывает «космическую станцию ИИ» с подписками для разработчиков

Tmall открывает «космическую станцию ИИ» с подписками для разработчиков

Китайские покупатели, привыкшие наполнять свои корзины на Taobao одеждой, смартфонами и товарами для дома, теперь могут добавить туда нечто гораздо менее осязаемое: токены, обеспечивающие работу моделей искусственного интеллекта.

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