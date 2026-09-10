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Иркутск Сегодня

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Депутат Госдумы о работе иркутского центра «Патриот»: «Забота о защитниках Отечества — это выстроенная система»

Депутат Государственной Думы от Иркутской области Мария Василькова и первый заместитель мэра Иркутска Светлана Колотовкина посетили городской центр «Патриот».

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