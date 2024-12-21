Памятник Сталину предложили установить в Центральном парке Новосибирска

На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев сообщил, что мэрия Новосибирска не возражает против установки памятника Иосифу Сталину в городе.
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