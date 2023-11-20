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Егор Крид vs. Екатерина Мизулина: что известно о противостоянии рэпера и главы «Лиги безопасного интернета»

Егор Крид vs. Екатерина Мизулина: что известно о противостоянии рэпера и главы «Лиги безопасного интернета»

Судебный иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной зарегистрировал Замоскворецкий суд Москвы. фото: Legion Media; РИА НовостиПевец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

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