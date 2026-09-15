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ladyTravel Club

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Россияне смогут оплатить цифровую визу наличными в аэропорту Каира

Сбор составляет 30 долларов, сервисная комиссия - еще 6 долларов; система пока работает в пилотном режиме.

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