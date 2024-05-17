Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

  По ту сторону линии фронта передают, что у «генерала 200» почти не осталось боеспособных бригад Российская армия взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

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Комментарии
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владимир рябченко
Так руководЯтелы УА не скрывают, что ВСУ - расходный материал, который расходуют в интересах кураторов... правда тем надоело подпитывать УА старьём, а тестовые проверки складского оружия в основном закончены... Такого отношения к своему народу ещё не было... А может потому что он не свой, вспоминая вопли Гордона - &quot;жители УА выбрали еврея...&quot; Потом правда этот &quot;перец&quot; переобулся... ему не впервой
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