ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

владимир рябченко

Так руководЯтелы УА не скрывают, что ВСУ - расходный материал, который расходуют в интересах кураторов... правда тем надоело подпитывать УА старьём, а тестовые проверки складского оружия в основном закончены... Такого отношения к своему народу ещё не было... А может потому что он не свой, вспоминая вопли Гордона - "жители УА выбрали еврея..." Потом правда этот "перец" переобулся... ему не впервой