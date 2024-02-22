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Райффайзенбанк увеличил расходы на персонал в 2023 году на 4,3 млрд рублей

Райффайзенбанк увеличил расходы на персонал в 2023 году на 4,3 млрд рублей

Расходы на персонал австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) возросли в 2023 году на 199 млн евро (в том числе в головном офисе на 57 млн евро), до 2,21 млрд евро, следует из ее отчетности RBI.

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