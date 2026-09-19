От Арктики до Чёрного моря: НАТО меняет концепцию «восточного фланга»

НАТО окончательно отходит от концепции, предполагающей единый и однородный восточный фланг. Согласно опубликованным альянсом документам, задачи в сфере обороны распределяются по трем оперативным зонам: северо-западный сектор, а также зоны совместных операций «Центр» и «Юго-Восток».