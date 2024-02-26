«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

VG Vasily Golov Британия и Евросоюз заплатил хусситам 180 млн долларов за пропуск своих судов.Мi 6 даже не знает.Какая это разведка?

Александр Конкин Наверное, хороший человек, этот Садик Хан. Мы будем только приветствовать конфискацию наворованного у вором..!