Англичанка вербует! Кто бы мог подумать… Особая прелесть в том, что британская разведка MI-6 занимается вербовкой российских госслужащих официально, и даже можно сказать – публично, буквально – мегафонным способом.
«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Британия и Евросоюз заплатил хусситам 180 млн долларов за пропуск своих судов.Мi 6 даже не знает.Какая это разведка?
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13 час.
Александр Конкин
Наверное, хороший человек, этот Садик Хан. Мы будем только приветствовать конфискацию наворованного у вором..!
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10 час.
Владимир Ботюк
Не совсем ладно в британском королевстве: премьер Сунак индус, а мэр Лондона пакистанец. Между этими странами напряженные отношения. Но после Бориса Джонсона и Сунак пойдёт. Наших беглых евреев никуда не назначают.
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9 час.
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