Пока в российском информационном пространстве кипят страсти и «ломаются копья» по поводу продолжающейся атаки киевского режима на Курскую область, хотелось бы сказать пару слов о совершенно явственных странностях и прочих немаловажных моментах данной спецоперации, которые видны тому, кто находится по другую сторону линии противостояния.
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