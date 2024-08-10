В чем странности «Курского рейда» ВСУ

Пока в российском информационном пространстве кипят страсти и «ломаются копья» по поводу продолжающейся атаки киевского режима на Курскую область, хотелось бы сказать пару слов о совершенно явственных странностях и прочих немаловажных моментах данной спецоперации, которые видны тому, кто находится по другую сторону линии противостояния.