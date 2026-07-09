Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп и спорт

Трамп и спорт

Александр Роджерс Йа сегодня повышено плодовитый пророк, уже три истины наколядовал(с) Сорок пятый и по совместительству сорок седьмой президент США Дональд Трамп всё сильнее напоминает известного Олега из «пирожка», где «то просто тратит меньше сил».

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