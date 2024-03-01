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Военное обозрение

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Американское издание опубликовало условия мирного соглашения Украины с Россией, которое так и не было подписано в апреле 2022 года

Американское издание опубликовало условия мирного соглашения Украины с Россией, которое так и не было подписано в апреле 2022 года

Договор был практически согласован, но его подписание не состоялось. Документ включает много интересных моментов.

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