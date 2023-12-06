Прародитель мифических циклопов ходил по Земле миллионы лет назад: ученые показали как выглядело существо

Мифы о циклопах возникли не на пустом месте, как считалось ранее. Ученые провели анализ найденных на Крите окаменелостей и выяснили, что древние греки и в самом деле могли видеть странное существо «с одним глазом в центре головы».
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