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Прародитель мифических циклопов ходил по Земле миллионы лет назад: ученые показали как выглядело существо

Прародитель мифических циклопов ходил по Земле миллионы лет назад: ученые показали как выглядело существо

Мифы о циклопах возникли не на пустом месте, как считалось ранее. Ученые провели анализ найденных на Крите окаменелостей и выяснили, что древние греки и в самом деле могли видеть странное существо «с одним глазом в центре головы».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
И что только &quot;учёные&quot; не высосут из ......ПАЛЬЦА....А дураки слушают и цокают языком...типа ДА НУуууууууу...
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