Вскрытие показало: легендарный футболист умирал в агонии не менее 12 часов

Диего Марадона был в агонии за несколько часов до своей смерти, сообщает суд. Семь медицинских работников предстали перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве после того, как их обвинили в том, что они не обеспечили легендарному футболисту Диего Марадоне надлежащий уход.