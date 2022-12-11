Свиным гриппом болеют уже в 74 регионах России

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пик заболеваемости ожидается к Новому году. Насколько велика угроза новой эпидемии?За прошедшую неделю свиным гриппом в стране заболели 1,2 млн человек, это на 23,3% больше, чем неделю назад.