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Свиным гриппом болеют уже в 74 регионах России

Свиным гриппом болеют уже в 74 регионах России

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пик заболеваемости ожидается к Новому году. Насколько велика угроза новой эпидемии?За прошедшую неделю свиным гриппом в стране заболели 1,2 млн человек, это на 23,3% больше, чем неделю назад.

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