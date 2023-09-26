Сын, 7 лет, учится в первом классе. Учиться, по его словам, неинтересно:не нравится рисовать крючочки и писать в прописях.
Неудобные дети. Учителя не справляются с детьми и обвиняют их родителей в этом
Комментарии
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Майя Maja
И что бы там не говорили, а родители обязаны ребенку донести, что в школе на уроках надо уважать и слушать только учителя. Это было во все времена так. Неужели трудно сказать элементарные вещи и тем самым помочь ребенку адаптироваться в новой среде. Да самой матери надо понять ,что написание "крючочков и палочек" это прежде всего развивает усидчивость, терпение и внимательность на данном этапе. А как мы знаем, без этих качеств не получишь и не усвоишь знаний. Что за глупое упрямство у матери? Ей бы самой понять, что вместе со своим ребенком она пошла заново в школу на ближайшие 10 лет))))
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