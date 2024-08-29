Стало известно о перерасходе средств на башню обслуживания SLS

Генинспектор: цена башни обслуживания ракеты SLS стала 2,7 миллиарда долларов Стоимость строительства башни обслуживания лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) версии Block 1B достигла 2,7 миллиарда долларов.
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