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Царьград

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Министр попытался объяснить беспомощность системы после ударов по дата-центрам "Яндекса". Получилось плохо

Министр попытался объяснить беспомощность системы после ударов по дата-центрам "Яндекса". Получилось плохо

Ещё месяц тому назад стало ясно, что дата-центры "Яндекса" – ближайшая цель противника. На протяжении почти двух недель эти удары наносятся.

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