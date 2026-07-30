Что известно об избивших ученого Никиту Зезина, умершего после нападения

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Sergey Ivanov

7 лет за избиение, повлекшее смерть? Как это гуманно! А сколько лет нужно, чтобы вырастить новый сорт? Тоже 7 лет? А по- моему, побольше. Может быть, всю жизнь. Вот так эти ублюдки разменяли наше первенство в науке на удовольствие покататься по пашне. Ну ведь дети, что с них возьмешь, правда? А взрослые? Вот они за что избили (убили!) академика? Защищали детишек? Но ведь им в тот момент ничего не грозило! Тогда за что? Может, просто за то, что какой- то там академик посмел сделать им замечание? Им, королям России! Может, за это? Ну, а детишки попросту впитали всю эту шкалу ценностей, которой руководствовались из родители. И в этой шкале они- самые главные! Такие, которых нельзя пальцем тронуть! Так что с ними делать? Я бы детишек публично выпорол. Притом так, чтобы они запомнили этот урок на всю жизнь! А вот отцов я бы сгноил в лагере. Потому, что на воле среди нормальных людей таким не место. Но даже это не возместит потерю крупного ученого, вместо которого сейчас растет эта гниль.