«Ъ»: обвиняемых и подозреваемых на СВО могут набирать МВД, ФСБ, МЧС

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут начать набирать подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в воинские части, участвующие в специальной военной операции (СВО).
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