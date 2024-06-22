«Ъ»: обвиняемых и подозреваемых на СВО могут набирать МВД, ФСБ, МЧС

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут начать набирать подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в воинские части, участвующие в специальной военной операции (СВО).