Ульяновская область присоединилась к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Ульяновской области совместно с членом Общественного совета при областном Управлении, руководителем проектов регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ольгой Неруссковой организовали для детей спортивный праздник в парке имени Александра Матросова.
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