Цена газа в ЕС приблизилась к 100 долларам за баррель нефтяного эквивалента

Энергетический рынок Европы погряз в тисках искусственного кризиса: с одной стороны, есть топливо из России, которое дешевое и в достаточном количестве, но его брать «нельзя» по надуманным политическим причинам.
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