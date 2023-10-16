Ксения Бородина рассказала о своих брошенных детях

Ведущая Ксения Бородина бросила своих детей ради шоу. 40-летняя Ксения Бородина, которая еще недавно утверждала, что готовится завязать с телевидением и уйти в психологию, внезапно изменила свое мнение и нашла новую работу в кадре, да еще и на другом конце света.