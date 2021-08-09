Страна и люди

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Майдан с оттенком голубого

Майдан с оттенком голубого

Теперь всем очевидно, в чьих интересах был госпереворот на Украине – в интересах извращенцев. Над украинскими позициями на линии боевого соприкосновения иногда можно увидеть не только флаги США или Третьего рейха, но и радужное знамя извращенцев.

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