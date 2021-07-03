Комсомольская правда

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Власти Майами эвакуируют жильцов еще одного дома из-за опасности обрушения

Власти Майами эвакуируют жильцов еще одного дома из-за опасности обрушения

В США власти Майями в штате Флорида потребовали от жителей здания Crestview Towers срочно эвакуироваться из-за проблем с бетоном и системой электроснабжения, выявленных инженерами.

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