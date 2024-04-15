В России собираются провести ревизию контрольных работ на предмет их нужности

Рособрнадзор проанализирует, действительно ли нужны контрольные работы.Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о том, после проведения Рособрнадзором ревизии будет принято решение о необходимости проведения контрольных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии