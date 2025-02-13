Зеленский запустил процесс отъема лицензий на разработку месторождений редкоземельных металлов у олигархов

Владимир Зеленский оперативно подписал введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции против олигархов — Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчук — «из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины».
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