Около 1 тыс. проверок экологических и санитарных норм провели на стройках столицы с начала года

За первый квартал 2024 года Мосгосстройнадзор провел 971 проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности и культуры производства на столичных объектах капитального строительства.
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