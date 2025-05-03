Депутат Госдумы предупредили о новых схемах мошенников

Аферисты начали осуществлять телефонные обращения к гражданам, представляясь сотрудниками фонда «Россия» или Социального фонда, с заявлениями о «корректировке пенсионных выплат» для хищения персональной информации .
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