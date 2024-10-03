Читатели Мойки78 сообщают об отключении света на Петроградке. В частности, его нет на Песочной набережной, 18.
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Читатели Мойки78 сообщают об отключении света на Петроградке. В частности, его нет на Песочной набережной, 18.