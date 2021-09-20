Заноза

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Александр Роджерс: «Вертолётные» деньги VS реальная помощь экономике

Александр Роджерс: «Вертолётные» деньги VS реальная помощь экономике

  Меня достаточно долго и часто спрашивали мнение относительно различных выплат, БОД и «вертолётных» денег.

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Ирина
Любой гражданин, осиливший таблицу умножения, понимает, что такую сумму денег ежемесячно взять неоткуда. Я одному поражаюсь, неужели так мало людей в стране, имеющих элементарные математические навыки, ну, судя по радостным постам и комментириям в интернете о Миронове - благодетеле нации?
Yak Vit
Как всегда - браво! Отличная статья! 👍🤝
Мария Mazurina
Александр, Вам еще лет несколько назад надо было проводить подобные ликбезы и не знаю сколько еще лет вперед придется заниматься тем же самым. Все эти люди, с самым "лучшим в мире советским образованием" никак не возьмут в толк, что ничто не появляется ниоткуда. Любые деньги так или иначе зарабатываются, а плодить бездельников - путь к утрате государственности.

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