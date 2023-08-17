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Захарян перейдет в «Сосьедад». «Динамо» заплатит его агенту 2 млн евро, разногласия уладили

Захарян перейдет в «Сосьедад». «Динамо» заплатит его агенту 2 млн евро, разногласия уладили

Как пишет Иван Карпов, «Динамо» удалось уладить разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы Захаряна.

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