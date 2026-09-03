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Царьград

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ЦСКА продлил контракт с Абдулкадыровым до июня 2028 года

ЦСКА продлил контракт с Абдулкадыровым до июня 2028 года

ЦСКА продлил контракт с Джамалутдином Абдулкадыровым до июня 2028 года. 21-летний защитник, воспитанник клуба, сыграл 22 матча за ЦСКА и провел шесть игр за молодежную сборную России, а также одну встречу за основную национальную команду.

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