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Царьград

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"Ванкувер Кэнакс" подписал с Буйумом контракт на 8 лет за $75 млн

"Ванкувер Кэнакс" подписал с Буйумом контракт на 8 лет за $75 млн

Хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" заключил восьмилетний контракт с защитником Зивом Буйумом. Новый договор начнет действовать с сезона 2027/28, а сумма контракта превысит 75 миллионов долларов.

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