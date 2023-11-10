Избивший своего 7-летнего сына уссуриец пойдет под суд

Житель Уссурийска предстанет перед судом за избиение своего 7-летнего сына. Уголовное дело возбудили по требованию прокурора, так как у малыша нет других родных, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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