Избивший своего 7-летнего сына уссуриец пойдет под суд

Житель Уссурийска предстанет перед судом за избиение своего 7-летнего сына. Уголовное дело возбудили по требованию прокурора, так как у малыша нет других родных, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.