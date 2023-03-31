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Сыгран третий тур на международном шахматном турнире в Рейкьявике

Сыгран третий тур на международном шахматном турнире в Рейкьявике

Со стопроцентным результатом продолжают борьбу на международном шахматном турнире в Рейкьявике (Исландия) 10 шахматистов после третьего тура 30 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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