Сыгран третий тур на международном шахматном турнире в Рейкьявике

Со стопроцентным результатом продолжают борьбу на международном шахматном турнире в Рейкьявике (Исландия) 10 шахматистов после третьего тура 30 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
Со стопроцентным результатом продолжают борьбу на международном шахматном турнире в Рейкьявике (Исландия) 10 шахматистов после третьего тура 30 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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