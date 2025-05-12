Курдский вопрос в его современном звучании

По сообщению информационного агентства Иракского Курдистана “Rudaw” Рабочая партия Курдистана (РПК) распространила заявление, в котором сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься, Объединение заявило, что прекращает вооруженную борьбу и переходит к "политическим и демократическим методам борьбы".
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