Доля главного поставщика машин в Россию неожиданно снизилась

«Автостат»: доля Китая в импорте машин в РФ впервые за полгода упала ниже 80 % По итогам сентября 2024 года доля главного поставщика новых легковых автомобилей на российский рынок неожиданно снизилась и впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже отметки в 80 процентов.