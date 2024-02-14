Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Навоз для «незалежной»

Навоз для «незалежной»

Отношение к Украине в Европе заметно меняется Николай Петров В минувшее воскресенье улицы Парижа возле украинского посольства благоухали отнюдь не ароматом знаменитых французских духов.

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