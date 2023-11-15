Артист стриптиза из Екатеринбурга рассказал о заработке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября, ФедералПресс. Артист танцевального эротик-шоу, блогер и певец, выступающий под псевдонимом OLEGAS, рассказал, почему решил заниматься стриптизом и сколько ему удается заработать денег в этой индустрии.
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