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Oracle отчиталась о взрывном росте облачной ИИ-инфраструктуры и RPO до $664 млрд

Oracle отчиталась о взрывном росте облачной ИИ-инфраструктуры и RPO до $664 млрд

Корпорация Oracle Corporation (NYSE: ORCL) представила финансовые результаты за первый квартал 2027 финансового года, продемонстрировав один из самых сильных отчетов в своей истории за счет стремительного масштабирования сегмента вычислений для искусственного интеллекта.

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