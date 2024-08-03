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WP: ФБР и прокуратура расследовали возможное получение Трампом $10 млн от Египта

WP: ФБР и прокуратура расследовали возможное получение Трампом $10 млн от Египта

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов с 2017-го по 2020 год тайно расследовали возможное получение республиканцем Дональдом Трампом $10 млн от Египта на проведение избирательной кампании 2016-го.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Десять лямов? А ещё он лампочку из общественного сортира спёр 😆
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14 час.

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